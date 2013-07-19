На Майдане Незалежности митингуют участники Врадиевского шествия

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.15 на майдане находятся около 30 человек. По словам митингующих, они ожидают решения Шевченковского райсуда столицы относительно задержанных вчера поздно вечером участников акции.

Часть задержанных уже отпустили, выписав штраф за хулиганские действия или переход улицы в запрещенном месте.

Участники Врадиевского пешего хода отметили, что разрешение на проведение бессрочной акции протеста у них есть, и они не понимают, по каким причинам спецподразделение “Беркут” пыталось их выгнать с Майдана Незалежности.

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Также они рассказали, что вчера вечером к ним хотели присоединиться представители ряда политических сил, но на просьбу митингующих снять партийную символику те просто ушли.

По словам митингующих, они не намерены покидать Майдан Незалежности и рассчитывают на поддержку со стороны общины.

На майдане установлены два автозака, один из них оборудован видеокамерой, которая постоянно снимает участников Врадиевского пешего хода.