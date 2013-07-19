НСЖУ и Медиа-профсоюз требуют отставки Захарченко

Совет Независимого медиа-профсоюза и Национальный союз журналистов Украины 19 июля совместно обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко. Соответствующее решение было принято во время Совета НМПУ 19 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе Медиа-профсоюза.

«Мы, Совет НМПУ и Национальный союз журналистов, требуем уволить Министра внутренних дел Виталия Захарченко и провести реформу милиции. Министр публично давал обещания обеспечить безопасность журналистов, однако своего слова не сдержал. В сегодняшнем виде милиция представляет общественную опасность», – говорится в заявлении НСЖУ и НМПУ.

Медиа-профсоюз и Союз журналистов также обращаются к Генеральной прокуратуре с требованием наказать милиционеров, которые избили журналистов сегодня ночью.

Авторы заявления напоминают, что «приблизительно в час ночи 19 июля бойцы спецподразделения МВД «Беркут» избили журналистов в центре Киева. По меньшей мере четыре работника СМИ пострадали от милицейской агрессии, в том числе журналисты «5-го канала». Если 18 мая 2013 года милиция просто спокойно наблюдала, как неизвестные избивают журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя в центре Киева, то теперь милиция сама атакует работников СМИ. Независимый медиа-профсоюз и Союз журналистов требуют от Генпрокуратуры расследовать эти преступления и наказать виновных милиционеров».

Медиаорганизации также считают, что глава МВД Захарченко не контролирует ситуацию в ведомстве и должен или сам написать заявление об отставке, или такое решение должен принять Президент Янукович.

НМПУ и НСЖУ призывают к реформе МВД и «очистке милиции от садистов и палачей в погонах. Руководящий состав МВД должен пройти переаттестацию. Этот процесс должен быть максимально открытым для общества через широкое привлечение журналистов и правозащитников. НМПУ готова делегировать своих представителей для независимого наблюдения за этим процессом, в том числе в регионах», говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере три журналиста «5-го канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.

Митинг проводили жители смт Врадиевка Николаевской области, где в ночь с 26 на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки.

В полночь милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежности палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста. Достоверно известно, что пострадали три журналиста "5-го канала". Среди них - Андрей Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушиб спины и головы.

"Сейчас в больнице. Болит спина. Ударили по голове ..." Беркут "бил и толкал безбожно с матерными словами. Налетали, два раза сбивали с ног. Подлетает сзади. Один крикнул: "Журналист, бл * ть! Но мне пох **, что ты журналист. Думаешь, ты Бог?" Выводили людей - задерживали. В один момент даже давили и сбили с ног меня и Александра Архата. Мы снимали, снова и снова возвращались на Майдан. Оторвали пуговицу, ушиб спины, немного побили по голове", - написал Ковалев в Facebook. Сейчас он находится в больнице.