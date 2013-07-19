Барабаш не получил официальных документов о запрете въезда в Украину - он пойдет в суд

Фотограф-фрилансер, гражданин Российской Федерации Юрий Барабаш пытается через украинское консульство выяснить, почему официальный Киев запретил ему въезд в Украину сроком на 5 лет.

МИД Украины, в свою очередь, считает, что решать свои консульские проблемы Барабаш должен через внешнеполитическое ведомство России, как того требует соответствующая процедура. Барабаш, депортированный из Украины 15 июля, намерен через суд обжаловать решение украинской стороны, заявил он в интервью Радио Свобода.

«На этом этапе я пытаюсь своими силами написать все возможные обращения в СБУ, украинское пограничное ведомство. Я надеюсь получить от них хоть какое-то документальное подтверждение того, что мне запрещен въезд в Украину, потому что у меня нет официальных подтверждений, что мне запрещен въезд в Украину.

Готовлю и передаю документы для юристов - мои друзья помогли и нашли адвоката, заниматься моим делом. И, наверное, мы будем идти в суд со всеми этими жалобами. Я не хочу все оставлять просто так. Я могу ответить за каждый свой шаг, за каждое свое действие на территории Украины », - заявил Барабаш.

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Фотограф не находит объяснения своему статусу persona non grata:

«Мне действительно сложно это оценивать, потому что я не сделал ничего, что тянет на такой запрет. Но если смотреть на тенденции, которые мы наблюдаем в Украине, то единственное мое мнение - что власть сейчас уже понимает, что до 2015 года остается не так много времени. Следовательно, власть начинает ограничивать активную деятельность в протестной среде. Это прежде всего касается Киева.

Мне кажется, меня депортировали и запретили въезд в Украину именно из-за того, что у меня много друзей в этих кругах и, просто можно ограничить мою деятельность на территории Украины. Мне можно закрыть въезд в Украину. И украинская сторона воспользовалась этой возможностью».

Юрий Барабаш также отметил, что его украинская семья "очень удивлена" ситуацией.

«Больше всего удивлен мой дедушка, писатель и ученый, ему письма пишут его знакомые ученые из Украины, спрашивают, что случилось, сочувствуют. Мама так же весьма удивлена, у нее также много знакомых в Украине. Сама она пишет для журнала «Український тиждень». Моя семья в определенном отчаянии, поскольку никто из нас не видит никаких аргументов в пользу этого запрета! ».