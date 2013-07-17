Ассоциация мобильных кофеен требует прекратить давление правоохранителей

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Ассоциации мобильных кофеен Виталий Бяльский.

«Столичные предприниматели-кофейщики все чаще страдают от давления и «наездов» со стороны милиции и других контролирующих инстанций. Правоохранители, исчерпав все законные методы борьбы с мобильными кофейнями, не объясняя причин, просто вывозят на эвакуаторах машины предпринимателей. Подобные случаи происходят повсеместно по всему городу. В связи с этим мы просим генерального прокурора Виктора Пшонку и министра внутренних дел Виталия Захарченко взять под личный контроль ситуацию, которая сложилась на рынке кофеен с давлением на предпринимателей», - сказал Бяльский.

По его словам, согласно разъяснению Минэкономразвития, на сегодняшний день законодательство не предусматривает каких-то специальных разрешений для того, чтобы вести торговлю с автомобиля, оборудованного кофейными аппаратами. А все остальные разрешительные документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, у кофейщиков, которые входят в ассоциацию, есть.

«За предпринимателей, которые не входят в ассоциацию, я отвечать не могу», - отметил Бяльский.

По его оценкам, в столице работает порядка 600 мобильных кофеен, однако только 60 из них входит в ассоциацию.

Бяльский также сообщил, что ассоциация предложила Киевской городской государственной администрации разработать механизм аттестации и допуска к работе самих кофейных машин и предпринимателей-кофейщиков, однако ответа от КГГА пока не получила.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 12 июля сгорел автомобиль по продаже кофейных напитков. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелась надстройка в автомобиле Renault Kangoo, приспособленном для изготовления кофе и других горячих напитков. Еще до приезда пожарных в машине взорвался 5-литровый газовый баллон. Вследствие пожара повреждены салон автомобиля, моторный отсек, надстройка (оборудование для измельчения и варки кофе), задние колеса. Жертв и пострадавших нет. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.