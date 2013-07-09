Оппозиция требует проверить, почему врач увидел только «легкие телесные» у Крашковой

ВО «Батькивщина» требует от Генпрокуратуры и МВД провести безотлагательную проверку действий главного врача Врадиевской районной больницы Оксаны Ростовой, которая проводила первичный осмотр пострадавшей в результате изнасилования Ирины Крапковой.

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Как сообщается на сайте «Батькивщины», соответствующее обращение направил член Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности Министерства здравоохранения, народный депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко.

В сообщении отмечается, что на данное время пострадавшая находится в больнице. У нее диагностированы открытые переломы черепа в нескольких местах, резаные раны головы, лица, множественные ушибы и гематомы. Женщине сделали две операции, состояние ее расценивается как тяжелое.

При этом Петренко утверждает, что Ростова, которая является женой председателя Врадиевской райгосадминистрации, сфальсифицировала первичный акт осмотра потерпевшей: причиненные повреждения были квалифицированы как «легкие телесные», а факт изнасилования – вообще скрыт.

«То есть, таким образом главный врач Врадиевской райбольницы фактически осуществила служебную подделку, пытаясь скрыть реальные последствия совершенного преступления», - отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

1 и 2 июля во Врадиевке состоялись массовые акции граждан, которые требовали задержать капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала Дрыжака. 3 июля Центральный районный суд Николаева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальника Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.

5 июля суд принял решение арестовать на 60 суток заместителя начальника Врадиевского РОВД Михаила Кудринского, задержанного в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

В отношении задержанного было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).