Янукович увеличил вдвое премию для молодых ученых
16:50, 08 июля 2013Общество
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Президент Украины Виктор Янукович увеличил вдвое ежегодную премию Президента Украины для молодых ученых.
Премию для молодых ученых увеличили с 20 тыс. грн до 40 тыс. грн. / Фото: nmu.org.ua
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
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Так, ежегодная премия для молодых ученых увеличена с 20 тыс. грн до 40 тыс. грн.
Этот указ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Как сообщалось, ежегодная премия Президента Украины для молодых ученых присуждается за выдающиеся достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые содействуют дальнейшему развитию науки, общественному прогрессу и утверждают высокий авторитет отечественной науки в мире.
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