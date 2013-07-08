Янукович увеличил вдвое премию для молодых ученых

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

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Так, ежегодная премия для молодых ученых увеличена с 20 тыс. грн до 40 тыс. грн.

Этот указ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщалось, ежегодная премия Президента Украины для молодых ученых присуждается за выдающиеся достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые содействуют дальнейшему развитию науки, общественному прогрессу и утверждают высокий авторитет отечественной науки в мире.