Молодая женщина извинилась перед райотделом милиции на Житомирщине

Сегодня, 5 июля, на Житомирской области в Овручском райотделе милиции произошел беспрецедентный случай, когда женщина извинилась перед многими правоохранителями за клевету на них.

Как сообщила сегодня УНИАН сотрудник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, "молодая женщина извинилась перед несколькими десятками стражей Овручского райотдела милиции за то, что, попав в больницу после падения, она заявила медикам, что ее якобы избили в указанном райотделе, где она давала объяснения по поводу кражи из дома ее односельчанки".

По теме: Милиции доверяет 1% украинцев - опрос

Эти противоречивые сведения заявителя по результатам проведенных проверок, в том числе с участием работников прокуратуры, не нашли своего объективного подтверждения. Наконец, женщина призналась, что просто хотела «насолить» правоохранителям, ибо они постоянно делают ей замечание по поводу чрезмерного употребления алкогольных напитков. Поэтому она и придумала историю с избиением.

Поэтому относительно клеветницы было открыто уголовное производство по ч.2 ст.383 (Заведомо ложное сообщение о преступлении, соединенное с обвинением лица в тяжком преступлении) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрев в открытом заседании уголовное производство, Овручский районный суд вынес приговор, которым приговорил женщину к двум годам ограничения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год и обязал ее публично извиниться перед правоохранителями, что она сегодня и сделала.