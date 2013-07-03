Врадиевские милиционеры участвовали в атаке на фирму Корнацких - журналист

Об этом в эфире 5 канала заявил журналист Владимир Бойко, который в течение двух последних недель занимался расследованием инцидента с агрофирмой.

«Я общаюсь почти каждый день с Врадиевским райотделом, там мне постоянно угрожают возбуждением уголовного дела», - рассказал Бойко.

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По словам журналиста, его заинтересованность райотделом имеет основания, поскольку местные милиционеры участвовали в нападении на «Агрофирму Корнацких».

«Этот райотдел является активным участником рейдерского захвата «Агрофирмы Корнацких», это вотчина господина Парсенюка, который до сегодняшнего дня был начальником областной милиции. А этот самый Дрыжак - это его доверенное лицо. Собственно, Парсенюк спасал свое доверенное лицо и крестника, который занимается участием в рейдерских захватах», - заявил журналист.

«Сам Парсенюк оттуда родом, он начинал милицейскую карьеру со службы в Врадиевском отделе, был начальником этого райотдела, там у него доверенные лица. И они, что грабили в Первомайском районе, свозили на элеватор во Врадиевский район», - добавил он.

Напомним, 18 июня в Николаевской области пять человек были госпитализированы после попытки силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких», принадлежащей экс-кандидату в народные депутаты от ВО "Батькивщина" по скандальному мажоритарному округу № 132 Аркадию Корнацкому.

30 июня вечером во Врадиевке была жестоко изнасилована и избита 29-летняя женщина. Потерпевшая выжила и обвинила в преступлении двух сотрудников милиции и местного таксиста. После того, как один из подозреваемых - капитан Евгений Дрыжак - не был взят под стражу, возмущенные крестьяне начали массовые беспорядки и попытались взять штурмом райотдел милиции.