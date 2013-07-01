Скандал на Николаевщине: двух милиционеров подозревают в зверском изнасиловании (видео)

Волнения в поселке начались в воскресенье утром: несколько десятков врадиевчан вышли к зданию милиции с требованием арестовать подозреваемого в изнасиловании Евгения Дрижака, который до сих пор разгуливает на свободе, сообщает novosti-n.mk.ua.

По предварительным данным, 26 июня трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю жительницу пгт Врадиевка Ирину К., вывезли ее в лесополосу возле села Сырово и изнасиловали. По дороге и на месте изнасилования девушку жестоко избивали.

Как сообщает nikvesti.com, одним из насильников был Дмитрий Полищук, офицер Врадиевского райотдела милиции, племянник прокурора Заводского района города Николаева.

Обстановка во Врадиевке предельно накалена, к райцентру подтягивают дополнительные силы милиции. В поселке отключен Интернет.

"Вся Врадиевка знает, что именно Дрижак является главным виновником. Это дело его рук. Но вместо того, чтобы посадить преступника за решетку вместе с двумя другими, его старательно «отмазывают». По нашим сведениям, его прячут где-то в лесу, на даче, он там спокойно жарит шашлыки и с ним неотлучно находится десять человек охраны", - рассказал активный участник акции протеста Анатолий Бурлак.

Ночью на понедельник ситуация практически вышла из-под контроля. Собравшиеся на площади люди перегородили дорогу автозаку с требованием: «Не выпустим, пока не посадите в него третьего (имеется ввиду Дрижака- прим. ред.). Толпа дважды пыталась перевернуть автозак. В здание суда полетели камни и яйца. К счастью, в толпе нашлись здравомыслящие люди, которые остановили стихийные проявления протеста.

В итоге с огромным трудом милиции удалось все же вывезти подозреваемых.

Сегодня на 12.00 во Врадиевке намечается очередной митинг.

В настоящее время пострадавшая находится в отделении нейрохирургии БСМП г. Николаева. У нее диагностированы открыте переломы черепа в нескольких местах, резаные раны головы, лица, множественные ушибы и гематомы. Ирине уже сделаны две хирургические операции, состояние ее расценивается как тяжелое.

Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрижак. В избиении также участвовал местный таксист по фамилии Рябиненко. Полищук и Рябиненко задержаны, что же касается Дрижака, то у него обнаружилось алиби - он, якобы, в момент преступления дежурил в райотделе.

Вечером, примерно 23.30 она возвращалась домой с дискотеки. По дороге домой, на ул. Маяковского возле нее остановился автомобиль и один из сидевших в нем мужчин предложил ее подвезти. Ирина отказалась, и тогда ее втянули в автомобиль силой. В салоне сидели офицеры милиции - Евгений Д. и Дмиртрий П. За рулем был местный таксист Рябиненко.

Троица вывезла девушку в лесополосу возле села Сырово — примерно в 6 км от Врадиевки. По словам пострадавшей, по дороге оба милиционера жестоко избивали ее. В лесополосе ее вытащили из автомобиля и продолжили избивать — теперь уже втроем. Били руками, ногами. Затем девушку затолкали обратно в машину и Евгений Д. изнасиловал ее, после чего предложил Дмитрию П.: «Хочешь? Бери!». Последний не стал отказываться — и также изнасиловал девушку.

По словам пострадавшей, водитель такси участия в изнасиловании не принимал, однако, был наиболее изощренным в избиении — бил ее по голове даже в тот момент, когда ее насиловали.

После изнасилования Ирину вытащили из машины, еще некоторое время били, а затем бросили и уехали. Девушка осталась лежать в лесополосе. Через некоторое время она услышала, как мучители вернулись и принялись ее искать. Девушка отползла в траву и затаилась. Насильники искали долго, однако, по счастью, так и не нашли — ночь, высокая трава. Ирина убеждена, что вернулись мучители с одной целью — убить ее.

Лишь под утром избитая девушка смогла добраться до мельницы, где ей вызвали «скорую». Ирину госпитализировали во Врадиевскую ЦРБ. Врачи диагностировали у нее открытый перелом черепа в нескольких местах, множественные рваные раны лица — верхняя губа была практически оторвана и висела на лоскуте — пять глубоких резаных ран головы, множественные ушибы и ссадины.

Расследование дела ведет прокуратура. По решению следователя двое участников преступления - лейтенант милиции Дмитрий П. и таксист Рябиненко - задержаны. А вот Евгений Д. пока гуляет на свободе — у него обнаружилось алиби: оказывается, в тот вечер милиционер дежурил и неотлучно находился в райотделе.