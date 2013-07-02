Юрист: Зерно Корнацкого оказалось во Врадиевке

Отстраненный от должности в связи с изнасилованием женщины в Врадиевке начальник николаевской милиции Валентин Парсенюк мог быть причастным к конфликту на агрофирме Аркадия Корнацкого.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Монтян на своей Facebook-странице.

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По ее словам, Парсенюк ранее был начальником Врадиевского РОВД, а до того - заместителем председателя колхоза "Украина" Врадиевского района, куда повезли семена подсолнечника после конфликта на агрофирме Корнацкого.

"Капитан милиции Евгений Дрыжак - крестник Валентина Парсенюка, начальника областной милиции. Генерал-майор Парсенюк - это бывший начальник Врадиевского РО, до того - парторг колхоза" Победа ", заместитель председателя колхоза" Украина "Врадиевского района, руководитель Врадиевской райсельхозхимии.", - написала Монтян.

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"Именно поэтому семена подсолнечника, которые менты ограбили у Корнацкого, они повезли на Врадиевский элеватор. Там было все договорено через Парсенюка. Сейчас Парсенюк спасает своего крестника", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 18 июня утром экс-кандидат в народные депутаты от ОО "Батькивщина" в скандальном округе № 132 Аркадий Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких».

По данным пресс-службы Корнацкого, "около 80 бритоголовых братков с пистолетами и помповым ружьем предприняли попытку проникнуть на территорию предприятия". Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, те открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному - в голову. Всего в результате конфликта были госпитализированы пять человек.

Днем на пресс-конференции Корнацкий заявил, что вооруженное нападение нескольких десятков парней на его агрофирму (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области) инспирировано властью и имеет чисто политический характер. 18 июня Николаевская облгосадминистрация заявила, что ООО «Агрофирма Корнацких» незаконно занимает поля площадью около 1,5 тыс. га.