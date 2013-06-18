Атака на агрофирму оппозиционера: 5 человек - в больнице

В Николаевской области пять человек госпитализировано после попытки силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких», которая принадлежит экс-кандидату в народные депутаты от ВО "Батькивщина" по скандальному мажоритарному округу №132 Аркадию Корнацкому.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корнацкого.

"Пять жителей Чаусово-2 (село Первомайского района Николаевской области - УНИАН) госпитализированы", - сообщает пресс-служба.

Начальник сектора связей с общественностью управления МВД в Николаевской области Ольга Передеренко подтвердила УНИАН, что скорая повезла в медицинские заведения несколько человек, пострадавших в результате происшествия.

По данным милиции, столкновение возникло из-за того, что одна агрофирма якобы хотела собрать урожай другой.

"Поступило сообщение от представителя агрофирмы, что там происходят массовые беспорядки. Милиция прибыла буквально 10 минут назад. Правоохранители обеспечивают охрану порядка", - сообщила Передеренко.

По ее словам, в настоящее время продолжается проверка и выясняются обстоятельства происшествия.

"По поводу того, что там кто-то задержан, сказать пока не могу", - сообщила она.

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В то же время в пресс-службе Корнацкого сообщили УНИАН, что “милиция задержала около шести лиц из числа «братков».

По данным пресс-службы, когда показался транспорт правоохранителей, нападающие начали убегать, однако охрана и сотрудники конного завода Корнацких верхом догнали их в поле и погнали к их автобусам.

"Но бандиты не испугались, напротив, повели себя крайне вызывающе, напирали на то, что у них есть разрешение на ношение оружия и требовали у сотрудников милиции назвать имена-фамилии, мол, "сейчас мы позвоним по телефону кому нужно, и у вас будут проблемы", - сообщает пресс-служба оппозиционера.

Сегодня кандидат в народные депутаты от ОО "Батькивщина" в скандальном мажоритарном округе №132 Аркадий Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области).

По данным пресс-службы Корнацкого, "около 80 бритоголовых молодчиков с пистолетами и помповыми ружьями предприняли попытку проникнуть на территорию предприятия".

Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, тогда они открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову.