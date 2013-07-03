«Врадиевское изнасилование»: Прокуратура просит суд арестовать капитана Дрыжака

10:37, 03 июля 2013
Общество
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Прокуратура просит суд арестовать третьего фигуранта в деле о «врадиевском изнасиловании».

Дрыжак получил статус подозреваемого

Следователь прокуратуры Николаевской области подготовил ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей третьему задержанному по подозрению в изнасиловании и избиении 29-летней жительницы Врадиевки - капитану милиции Евгению Дрыжаку.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы областной прокуратуры.

"Следователем следственного управления прокуратуры области подготовлено ходатайство в суд об избрании третьему фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник УНИАН.

Дрыжак уже получил статус подозреваемого в этом деле.

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Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер Дмитрий Полищук и еще один мужчина, егерь Сергей Рябиненко были задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления Дрыжака, однако он в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что из райотдела не отлучался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

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