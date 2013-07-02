13 участников штурма во Врадиевке обратились за медицинской помощью

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев.

По его словам, ни один из обратившихся не нуждается в госпитализации

"Еще 9 человек обратились за медицинской помощью во Врадиевскую ЦРБ с жалобами на жжение в области верхних дыхательных путей, головные боли. Всем оказана медицинская помощь. В стационарном лечении они не нуждаются", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля во Врадиевке Николаевской области, где произошло изнасилование девушки при участии правоохранителей, около 1000 местных жителей, собравшихся на митинг, начали штурмовать отделение милиции, протестуя против того, что еще один милиционер - участник нападения на местную жительницу - находился на свободе.

После того, как милиция применила слезоточивый газ, люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили почти все окна, снесли ворота и несколько раз бросали бутылки с горючей смесью.