Прокуратура занялась долгами по зарплате

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в конце мая текущего года прокуратурой Енакиево была проведена проверка на частном предприятии по производству строительных материалов на предмет наличия задолженности по заработной плате. В ходе проверки было установлено, что в течение трех месяцев сотрудники фирмы безосновательно не получали заработную плату. Общая сумма долга 127 работникам составила более 1,5 млн грн.

По словам прокурора прокуратуры г. Енакиево Юлии Лагоды, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.175 (невыплата заработной платы) УК Украины.

«В настоящее время проводится досудебное расследование. Также прокуратурой внесено представление руководству предприятия, которое рассмотрено и полностью удовлетворено. В настоящее время задолженность работникам выплачена в полном объеме», - подытожила прокурор.

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В Тернопольской области открыли уголовное производство в отношении директора предприятия, который полгода не платил зарплату своим работникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, проверкой установлено, что директор публичного акционерного общества Тернопольского района, которое осуществляет производство дорожно-строительных материалов, на протяжении января-июня 2013 года безосновательно не выплачивал заработную плату работникам.

При этом руководитель тратил средства предприятия на оплату счетов, которые не являются первоочередными.

Таким образом за полгода перед 43 работниками предприятия возникла задолженность в размере 325 тыс. грн.

По данному факту на этой неделе начато уголовное производство по ч.1 ст.175 УКУ (невыплата заработной платы).