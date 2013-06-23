Верующих во время празднования Троицы охраняют 15 тысяч милиционеров

Сегодня во всех регионах Украины в более 10,9 тыс. культовых сооружениях проходят богослужения по случаю дня Святой Троицы, в которых принимают участие более 4,4 млн человек.

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, охрану общественного порядка и безопасность граждан во время праздничных богослужений обеспечивают более 14,5 тыс. работников милиции и 110 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины.

Самые многочисленные богослужения проходят во Львовской области (более 1,2 млн человек), Тернопольской (более 613 тыс. человек), Ивано-Франковской (более 464 тыс. человек), Закарпатской (более 236 тыс. человек), в Киеве (почти 48 тыс. человек).

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Особое внимание уделено усилению правопорядка вокруг 123 культовых сооружений, которые находятся в поочередном пользовании. Это касается Крыма, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Тернопольской областей.

В столице охрану общественного порядка на территории Киево-Печерской Лавры обеспечивают наряды милиции в количестве 179 человек.