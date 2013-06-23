Янукович сходил в Лавру (фото)

13:23, 23 июня 2013
Политика
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Янукович посетил богослужение по случаю Троицы в Киево-Печерской Лавре.

Янукович и митрополит Владимир

Президент Украины Виктор Янукович посетил богослужение по случаю дня Святой Троицы в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Как сообщает пресс-служба Президента, Божественную литургию провел предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

После молебна глава государства и митрополит Владимир поздравили друг друга с праздником Троицы.

Янукович также коротко пообщался с верующими, которые пришли в храм.

Вместе с Президентом литургию посетили председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, премьер-министр Николай Азаров, секретарь СНБОУ Андрей Клюев, генеральный прокурор Виктор Пшонка, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, члены правительства, народные депутаты, должностные лица АПУ.

Президент был не один
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