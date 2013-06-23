Янукович сходил в Лавру (фото)

Янукович посетил богослужение по случаю Троицы в Киево-Печерской Лавре.

Президент Украины Виктор Янукович посетил богослужение по случаю дня Святой Троицы в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Как сообщает пресс-служба Президента, Божественную литургию провел предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины Владимир. После молебна глава государства и митрополит Владимир поздравили друг друга с праздником Троицы. Янукович также коротко пообщался с верующими, которые пришли в храм. Вместе с Президентом литургию посетили председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, премьер-министр Николай Азаров, секретарь СНБОУ Андрей Клюев, генеральный прокурор Виктор Пшонка, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, члены правительства, народные депутаты, должностные лица АПУ.

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