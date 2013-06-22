Украина запретила импорт свинины из Беларуси

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"С целью недопущения заноса возбудителя указанного заболевания на территорию Украины, решением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 22.06.2013 № 15-9-1-23/17663 запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к выявленному заболеванию животных, продукции и сырья из них, спермы, яйцеклеток, эмбрионов свиней и кормов для свиней из Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь заявил, что на территории Гродненской области (с. Чапунь, Ивьевський район) зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой.