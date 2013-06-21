В Беларуси выявлена африканская чума свиней

Об этом сообщает в пятницу департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Белорусским государственным ветеринарным центром в патологическом материале, полученном от трупа свиньи, принадлежащего жителю деревни Чапунь Ивьевского района, Гродненской области, выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

"Государственной ветеринарной службой Беларуси проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага и недопущению распространения заболевания", - отмечается в сообщении.

Африканская чума свиней - контагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.