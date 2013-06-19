СЭС признала готовыми к сезону все пляжи Севастополя

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации по со ссылкой на СЭС.

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«В период с 10 по 14 июня специалистами Управления Госсанэпидслужбы совместно с сотрудниками городского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины отобрано 19 проб морской воды в акватории города Севастополя, в том числе 9 проб с городских пляжей (пляжи, находящиеся на балансе КП «Благоустройство»). Отклонения по нормируемым показателям в пробах не обнаружены. Все городские пляжи функционируют в нормальном режиме», - заверили в СГГА.