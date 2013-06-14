В Одессе разрешили купаться на всех пляжах

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, начальник городского управления Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области Иван Клементьев отменил действие постановления о временном запрете морского водопользования на местных пляжах.

«Поводом для такого решения послужили полученные результаты качества морской воды, которые по бактериологическим и химическим показателям отвечают нормам», - сообщили в управлении.

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В управлении уточнили, что 1 июня СЭС Одессы из-за последствий стихии рекомендовала одесситам и гостям города воздержаться от купания. Затем из-за обильных дождей запрет водопользования был продлен до получения результатов анализов.

С 13 июня все запреты на всех пляжах Одессы сняты.

Как сообщал УНИАН, Вечером 31 мая в Одессе пронесся сильный ураган - 38 человек получили травмы различной степени тяжести, семеро из них были госпитализированы.

7 июня сильный дождь залил центр Одессы и Фонтан. Некоторые улицы основательно подтопило, в центре города из-за дождя практически остановилось уличное движение.

Справка УНИАН, На балансе управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета 35 искусственных пляжей, разделенных на 71 участок.

Общая протяженность береговой линии Одесса - 20 км 540 метров, из них на 13,5 километрах установлены противооползневые сооружения.