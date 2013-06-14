НАБУ: WebMoney пытается обойти законодательство

Еременко утверждает, что WebMoney позиционирует электронные единицы своей системы не как электронные деньги, что является нарушением законодательства.

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"По сути WebMoney - это платежная система, потому что эта организация обеспечивает проведение расчетов и выпуск электронных денег для широкого круга клиентов. По данным прессы, в Украине этой системой пользуются до 2 млн человек. Однако компания WebMoney позиционирует себя не как оператора электронных расчетов, а как систему учета и переуступки имущественных прав, прописанных в ГК. Она утверждает, что электронные единицы системы WebMoney, или так называемые WMU, не является электронными деньгами. По моему мнению, это попытка обойти действующее законодательство по платежным системам", - считает он.

По его словам, схема работы WebMoney выглядит следующим образом: банк-партнер, где обслуживается компания WebMoney, накапливает и учитывает на счете все денежные средства, вносимые клиентами WebMoney в обмен на WMU, т.е. эквивалентно реальным деньгам, сообщает РБК-Украина.

Эксперт отмечает, что согласно закону, электронные деньги - это "единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средства платежа другими лицами, кроме лица, которое их выпускает и являются денежными обязательствами этого лица, выраженными в наличной или безналичной форме", то есть, по его словам, WMU подпадает под определение электронных денег.

"Выпускать электронные деньги в Украине могут только банки и только в гривне, при этом допускается привлечение агентов из числа финансовых учреждений. Таким образом, по моему мнению, все юридические уловки компании WebMoney не меняют сущности ее деятельности - она выпускает электронные деньги и обеспечивает расчеты, однако не выполняет всех требований законодательства Украины", - добавил Еременко.

Эксперт также отметил, что у компании было достаточно времени для того, чтобы узаконить свою деятельность.

"Я считаю, что полгода - срок для этого достаточный. Также советую не пользоваться услугами операторов, чья деятельность не совсем соответствует законодательству", - утверждает Еременко.

Напомним, что 11 июня в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. В налоговом ведомстве сообщили, что были обнаружены "значительные нарушения" в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности WebMoney Transfer в Украине (Украинское Гарантийное Агентство). Также, налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались в НБУ.