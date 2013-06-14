НАБУ: WebMoney пытается обойти законодательство
Координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Владимир Еременко констатирует, что WebMoney пытается обойти действующее законодательство по платежным системам.
Еременко утверждает, что WebMoney позиционирует электронные единицы своей системы не как электронные деньги, что является нарушением законодательства.
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"По сути WebMoney - это платежная система, потому что эта организация обеспечивает проведение расчетов и выпуск электронных денег для широкого круга клиентов. По данным прессы, в Украине этой системой пользуются до 2 млн человек. Однако компания WebMoney позиционирует себя не как оператора электронных расчетов, а как систему учета и переуступки имущественных прав, прописанных в ГК. Она утверждает, что электронные единицы системы WebMoney, или так называемые WMU, не является электронными деньгами. По моему мнению, это попытка обойти действующее законодательство по платежным системам", - считает он.
По его словам, схема работы WebMoney выглядит следующим образом: банк-партнер, где обслуживается компания WebMoney, накапливает и учитывает на счете все денежные средства, вносимые клиентами WebMoney в обмен на WMU, т.е. эквивалентно реальным деньгам, сообщает РБК-Украина.
Эксперт отмечает, что согласно закону, электронные деньги - это "единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средства платежа другими лицами, кроме лица, которое их выпускает и являются денежными обязательствами этого лица, выраженными в наличной или безналичной форме", то есть, по его словам, WMU подпадает под определение электронных денег.
"Выпускать электронные деньги в Украине могут только банки и только в гривне, при этом допускается привлечение агентов из числа финансовых учреждений. Таким образом, по моему мнению, все юридические уловки компании WebMoney не меняют сущности ее деятельности - она выпускает электронные деньги и обеспечивает расчеты, однако не выполняет всех требований законодательства Украины", - добавил Еременко.
Эксперт также отметил, что у компании было достаточно времени для того, чтобы узаконить свою деятельность.
"Я считаю, что полгода - срок для этого достаточный. Также советую не пользоваться услугами операторов, чья деятельность не совсем соответствует законодательству", - утверждает Еременко.
Напомним, что 11 июня в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. В налоговом ведомстве сообщили, что были обнаружены "значительные нарушения" в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности WebMoney Transfer в Украине (Украинское Гарантийное Агентство). Также, налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались в НБУ.