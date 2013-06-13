СМИ: Организаторам WebMoney грозит 15 лет тюрьмы

Как сообщил осведомленный источник в Министерстве доходов и сборов, причастные к системе интернет-расчетов WebMoney лица подозреваются в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем), сообщает Коммерсант-Украина.

Чтобы подтвердить эти подозрения и собрать веские доказательства, еще 11 июня налоговики провели обыск в офисе WebMoney. Полученные данные позволили Миндоходов заявить о выявлении «значительных нарушений» в работе ООО «Украинское гарантийное агентство», которое является гарантом платежей системы WebMoney Transfer в Украине. Средства системы в объеме 60 млн грн были заблокированы на банковских счетах. Основные претензии касаются того, что система WebMoney работает несмотря на то, что ее правила деятельности не были согласованы с НБУ. При этом с 2012 года в Украине запрещено обращение электронных денег без такого согласования. WebMoney свои правила не регистрировала и утверждала, что оперирует не электронными деньгами, а титульными знаками — в соответствии со ст. 512 и ст. 656 Гражданского кодекса.

Согласно Уголовному кодексу, речь идет о правонарушении, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере» (любая сумма, превышающая 306 тыс. грн). Максимальная санкция — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Также нарушителям может грозить запрет на право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также — конфискация личного имущества, средств или другого имущества, полученного преступным путем.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook система WebMoney призвала пользователей не паниковать. «Мы работаем для вас и делаем все возможное и невозможное для того, чтобы все вопросы были решены в ближайшем будущем, чтобы ни в коем случае не пострадали ваши интересы. Очень просим не паниковать, поскольку мы с вами в одной лодке, и уверяем, что эта лодка крепкая и сделана на совесть»,— отмечено в сообщении.