Украинцы будут получать повестки в суд через SMS

Услуга будет внедряться пока в виде эксперимента в Полтавской, Днепропетровской, Закарпатской областях и Киеве.

В то же время мобильную повестку получат лишь те участники судебного процесса, которые дали добро на это и оставили заявку на mail.gov.ua или оформили непосредственно в суде.

Также такое сообщение нужно будет распечатать и его приобщат к материалам дела. Сейчас же в суд приглашают через почту - это дольше и дороже, отмечает издание.

Кроме того, до конца этого года все суды без исключения подключат к системе видеоконференцсвязи. По мнению судей, такие меры сократят рассмотрение дел и облегчат им работу.

«Сообщения на мобильном получат мгновенно, а письма с уведомлением могут неделями идти к ответчику или свидетелю. Они могли возвращаться снова к нам, если адресата почта не могла найти» - сказал судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Олег Ткачук.

Он также выразил надежду, что такая практика приживется.

«А что касается видеоконференцсвязи, то это еще и в интересах самих подозреваемых. Ведь были случаи, когда на переправку человека из изолятора в зал суда в другом городе уходили, по разным причинам, месяцы. Соответственно, дело затягивалось, в итоге выяснялось, что подозреваемый невиновен. А ему никто не вернет те месяцы или даже годы, что он провел под стражей», - цитирует газета «Вести».

По его словам, на суд в онлайн-режиме подозреваемый должен дать согласие. Он же сможет выбрать, где быть адвокату - с ним, по ту сторону экрана, или в зале суда.