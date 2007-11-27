Волынец: на шахте им. Засядько ”человеческие жизни в расчет не берутся”

Причиной аварии на шахте им. А.Засядько в Донецке 18 ноября, повлекшей гибель 100 горняков, стало "серьезное увеличение темпов добычи угля".

Об этом в интервью Интернет-изданию "Остров" заявил член правительственной комиссии по расследованию причин аварии народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.

Одновременно он подчеркнул, что, кроме него, никто из членов Госкомиссии не поддержал это утверждение.

По словам М.ВОЛЫНЦА, среднесуточная добыча угля на четыре лавы шахты им. А.Засядько составляет 8,5 тыс. тонн. В тоже время, на соседней шахте "Щегловская-Глубокая", где работы ведутся на такой же глубине и на аналогичных пластах, план добычи на три лавы составляет 4,5 тыс. тонн угля, отмечает М.ВОЛЫНЕЦ. Он убежден, что "техника на шахте им. А.Засядько позволяет добывать такое количество угля, но технологически это недопустимо", и сообщил, что в разговорах с ним шахтеры подтверждали, что накануне аварии датчики уровня метана "зашкаливали".

М.ВОЛЫНЕЦ разъяснил, что шахта "Щегловская-Глубокая" получает государственную поддержку, и "поэтому им немного легче". В то же время, шахта им. А.Засядько "что заработает, то и имеет, поэтому и стремится всеми силами увеличить добычу угля". "Человеческие жизни в расчет не берутся", - констатировал член Госкомиссии.

М.ВОЛЫНЕЦ выступает за предоставление шахте им. А.Засядько государственной поддержки при "надежном государственном контроле".

Он также напомнил, что ранее уже предлагал "снизить интенсивность угледобычи на шахте им. А.Засядько".