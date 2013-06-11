Главное за день: обзор топ-новостей

Янукович поставил крест на летних отпусках Азарова и нескольких министров

Виктор Янукович обещает, что представители экономического блока правительства не пойдут в отпуск до начала реализации 800 инвестиционных проектов по развитию регионов.

Также глава государства заявил, что Государственный фонд регионального развития, формируется за счет средств государственного бюджета, должен заработать на полную мощность до конца текущего года и в 2014 году. Кроме того, сегодня же первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору инвестиционных проектов, для реализации которых привлекаются средства под государственные гарантии.

Правозащитники требуют расследовать смерть заключенного в Лукьяновском СИЗО

Представители Харьковской правозащитной группы требуют провести расследование гибели 25-летнего заключенного киевского СИЗО, который был пациентом заместительной поддерживающей терапии, и умер в ночь с 25 на 26 марта с диагнозом острая сердечная недостаточность. Правозащитники сообщают, что сразу после задержания Сергея его мать Мила Демко сообщила правоохранителям, что сын является пациентом заместительной терапии и ему необходимо предоставить метадон. Однако в администрации СИЗО сообщили, что для этого нет средств, и никакого обследования Сергея и лечения не было

Власенко называет заявление Минздрава «порождением больной фантазии»

Заявление Министерства здравоохранения Украины о якобы отказе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко выполнять предложения и рекомендации немецких врачей не имеет под собой никаких оснований, заявил защитник экс-премьера.

В России запретили гей-пропаганду

Госдума приняла во вторник во втором и третьем чтениях закон об административной ответственности с максимальным штрафом до миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

ЕС защитит своих граждан от американских спецслужб

Евросоюз намерен добиться от США «строгих обязательств» соблюдать права европейцев на неприкосновенность личных данных. В частности, ЕС интересует, ограничивается сбор персональных данных через эту систему отдельными случаями, основанных на конкретных подозрениях, или же она позволяет передавать большие массивы данных.

В то же время, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, организовавший ранее утечку информации о PRISM - систему слежения спецслужб США за интернет-пользователями, исчез из отеля в Гонконге, где раньше остановился.

Янукович «благословил» внеочередную сессию парламента

Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов провести внеочередную сессию парламента, чтобы принять необходимые для страны законы.

Между тем, встреча с Президентом, требование которой стала одной из причин блокирования Верховной Рады, должна состояться только публично и в присутствии представителей средств массовой информации, настаивает оппозиция.

В Украине стартовало общественное телевидение

Интернет-проект Hromadske.tv («Общественное ТВ») реализовываться общественной организацией, а с готовым продуктом планирует выйти в эфир в сентябре. Причем проект будет три источника финансирования: грантовая помощь, пожертвования граждан и предпринимателей, а также доход от рекламы и спонсорства.

СМИ: Метро на Троещину начнут строить осенью

Строительство метрополитена на столичный жилой массив Выгуровщина - Троещина может начаться осенью этого года, заявил генеральный директор ОАО «Киевметрострой»

МВД хочет запретить участникам митингов скрывать лицо

Ответственность за нарушение порядка во время митингов предлагается возложить не только на хулиганов, но и на организаторов акций. В Министерстве внутренних дел подготовили дополнения к законопроекту о мирных собраниях, в котором предлагают запретить участникам уличных акций носить оружие, а также скрывать лица под масками и капюшонами.

Активы украинских банков выросли на 1,03%

Активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% - до 1,174 трлн грн.