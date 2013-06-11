Янукович поставил крест на летних отпусках Азарова и нескольких министров

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что представители экономического блока правительства не пойдут в отпуска до начала реализации 800 инвестиционных проектов по развитию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам.

“Я обращаюсь ко всему экономическому блоку, к первому вице-премьер-министру: 800 проектов, какие вы обещали до конца первого полугодия, я бы хотел видеть, как они начнут работать”, - сказал Янукович.

Он раскритиковал то, что сегодня в Минюсте проходят регистрацию лишь 60 из 800 обещанных инвестпроектов.

“Если их сегодня 60, когда вы 800 собираетесь сделать... В отпуск никто не уйдет, пока не будет запущена эта система. Договорились. Николай Янович (Азаров - УНИАН), и вы вместе с ними. Да”, - сказал Президент.

Он добавил, что у министров немного времени, чтобы завершить разработку проектов.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Сумах Янукович заявил, что в этом году в регионах начнется реализация около 800 инвестиционных проектов.

“Уже во втором полугодии постепенно запускаем по всей стране около 800 проектов инвестиционных, которые будут финансироваться на уровне 50 млрд грн. Это начало только, этот год, который переходит в 2014. И если удастся повышать экономику, мы еще будем увеличивать количество этих инвест-проектов, которые пойдут на развитие наших территорий”, - сказал Президент.