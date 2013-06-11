Информатор относительно слежки разведслужб США в интернете исчез

Он покинул отель накануне. Неизвестно, где Сноуден находится сейчас, однако полагают, что он все еще по-прежнему в Гонконге, - сообщает Росбалт.

29-летний Сноуден жил со своей подругой на Гавайях, откуда, по данным газеты Guardian, улетел в Гонконг и снял там номер в гостинице.

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Он ожидает, что после сделанных им разоблачений американские власти постараются наказать его и пытается избежать участи информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга. Белый дом отказался комментировать заявления Сноудена.

Напомним, Сноуден является сотрудником компании Booz Allen Hamilton, работающей на оборонную промышленность и спецслужбы. В число ее клиентов входит Агентство национальной безопасности США. Сноуден сам позволил, чтобы его назвали источником разоблачений.

Признание Сноудена в передаче секретной информации газете The Guardian заставили его работодателя сотрудничать с властями в расследовании этого случая. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер осудил действия журналистов, отметив, что утечка в прессу решения суда о масштабном прослушивании телефонов и слежке за иностранными пользователями интернет-гигантов угрожает нацбезопасности.