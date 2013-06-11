Власенко называет заявление Минздрава «порождением больной фантазии»

Заявление Министерства здравоохранения Украины о якобы отказе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко выполнять предложения и рекомендации немецких врачей не имеет под собой никаких оснований.

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Как заявил в комментарии УНИАН защитник Тимошенко Сергей Власенко, Минздрав не является субъектом взаимоотношений врач-пациент, а поэтому не имеет права высказываться, как от имени немецких лечащих врачей экс-премьера, так и от имени самой Тимошенко.

«Заявление Минздрава - это порождение их больной фантазии. Это заявление органа, который к этому заявлению не имеет никакого отношения. Это примерно так же, если бы я начал делать заявления от имени Генеральной прокуратуры Украины. Какое отношение имеет Минздрав к взаимоотношениям пациент и врач, где пациентом является Юлия Владимировна Тимошенко, а врачами выступают врачи немецкой клиники «Шарите»? Нам не нужны посредники», - сказал Власенко.

Защитник подчеркнул, что вчера лечащий врач Тимошенко, председатель правления берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль сказал о необходимости применения инвазийной терапии и не исключил возможности оперативного вмешательства.

«Я вчера, правда, совсем случайно, встретился с профессором Айнхойплем, и он мне на словах сказал следующее, что они провели обследование Юлии Владимировны, они считают, что в сегодняшних условиях та терапия, которая проводится сейчас, она уже неэффективна и нужно менять методы лечения. Они считают, что нужно применять инвазийную терапию, а также они не исключают возможности операции. При этом он мне сказал, что мы подготовим детальные рекомендации для Юлии Владимировны и передадим ей. По состоянию на вчера никто никаких документов не передавал», - отметил Власенко.

Он подчеркнул, что Тимошенко не обязана обсуждать с врачами Минздрава свое лечение, поскольку они не являются ее лечащими врачами.

«Кто их уполномочивал получать документы от немецких врачей? Кто их уполномочивал передавать документы немецких врачей кому-либо, включая Юлию Тимошенко? Кто уполномочивал их получать ответ Юлии Тимошенко для немецких врачей? Это могут делать немецкие врачи напрямую, передав настоящие документы. Есть процедура передачи. Они могут передать это через защиту», - отметил защитник.

Власенко также отметил, что немецкие лечащие врачи Тимошенко с самого начала констатировали невозможность проведения эффективной терапии в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

«С самого первого дня немецкие врачи заявляли, что эффективного лечения в ЦКБ №5 невозможно по многим причинам. Юлия Владимировна переехала из Качановской колонии в ЦКБ, поскольку украинская власть поставила ей две альтернативы – или ты не получаешь лечения вообще, или ты получаешь лечение только в этой больнице», - сказал Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения Украины распространило информацию о том, что Тимошенко не дала согласия на выполнение предложений и рекомендаций немецких врачей.

В частности, как говорится в сообщении, по итогам вчерашнего визита немецких врачей и работы Международной медицинской комиссии составлено соответствующее медицинское заключение относительно состояния здоровья пациентки Тимошенко и дальнейших шагов по ее реабилитации.

«По результатам обследования немецкие и украинские врачи допустили возможность проведения дополнительной диагностически лечебной процедуры под контролем компьютерной томографии», - отметили в Минздраве, подчеркнув, что «никаких оснований для проведения оперативного вмешательства членами медицинской комиссии установлено не было».

«На сегодняшний день пациентка согласия на выполнение предложений и рекомендаций немецких врачей не предоставила», - проинформировали в министерстве.