Активы украинских банков выросли на 1,03%

19:21, 11 июня 2013
Общество
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Активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% - до 1,174 трлн грн.

Активы банков Украины выросли до 1,174 трлн грн. / Фото: ukurier.gov.ua, Александр Лепетуха

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,93% и на 1 июня составили 1,309 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в 2012 году выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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