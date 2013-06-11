Янукович намекнул Богатыревой, чтобы не ждала, пока гром грянет

Государственный фонд регионального развития, формируемый за счет средств государственного бюджета, должен заработать на полную мощность до конца текущего года и в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Комитета экономических реформ.

«Фонд регионального развития в этом году и 2014 году должен заработать на полную мощность, чтобы мы на практике видели, что средства идут на развитие», - обратил внимание Президент.

При этом он подчеркнул, что объем финансирования такого фонда должен был соответственным.

«Чтобы не было это посмешищем, когда мы 800 млн делим на развитие регионов. Это стыдно. Я помню, как мы радовались в 2007 году, когда мы выделили порядка 8 млрд. Но этого мало. В регионы нужно выделять средств намного больше, чтобы организовать нормальную качественную жизнь людей», - обратил внимание глава государства.

Вместе с тем, показной работы Президент не ждет. «Когда в СМИ критикуют и показывают министерства и ведомства, их апартаменты, а в больницах санузлы не работают и потолки и балконы валятся – такая работа никому не нужна. Не ждите, когда гром грянет», - предупредил Янукович.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Комитета экономических реформ Янукович призвал по итогам первого полугодия пересмотреть государственный бюджет в сторону увеличения.