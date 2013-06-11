ЕС защитит своих граждан от американских спецслужб
Евросоюз намерен добиться от США «строгих обязательств» соблюдать права европейцев на неприкосновенность личных данных.
Об этом заявил комиссар ЕС по здравоохранению Тонио Борг (Tonio Borg), сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
Борг отметил, что Евросоюз потребует от США разъяснить работу системы PRISM, которая позволяет разведке собирать данные об интернет-пользователях. ЕС интересует, ограничивается ли сбор персональных данных через эту систему отдельными случаями, основанных на конкретных подозрениях, или она позволяет передавать большие массивы данных.
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По словам Борга, вице-президент Европейской комиссии Вивьен Рединг поднимет вопрос о соответствии программы слежки PRISM европейским принципам защиты персональных данных во время ее встречи с американскими высокопоставленными должностными лицами в четверг, 13 июня.
Об этом сообщает New Europe со ссылкой на Washington Post.
Комментируя данный вопрос, вице-президент Еврокомиссии заявила: "Четкая правовая основа для защиты персональных данных не является роскошью или препятствием, а является фундаментальным правом".
В то же время, как пишет газета, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обсудить некоторые аспекты американской системы слежки во время ее встречи с Президентом США Бараком Обамой, которая состоится на будущей неделе в Берлине.
В публикации отмечается, что, начиная с 2007 года, разработанная американскими правительством секретная программа для онлайн-слежки PRISM скачивала данные с серверов Министерства обороны США, а также предоставляла постоянный доступ к данным Facebook, Microsoft, Google, Apple.
По мнению американских правительственных чиновников, эта слежка является законной. Так, юридическим основанием деятельности PRISM является закон о надзоре Внешней разведки от 1978 г. Именно он позволяет физическое и электронное наблюдение за иностранными государствами и их агентами, включая и американских граждан.
В свою очередь Guardian пишет, что программа слежки PRISM позволяет классифицировать и даже отображать в виде графиков разнообразную информацию, полученную из компьютерных и телефонных сетей в той или иной стране.
Страной, по которой было собрано наибольшее количество информации, в мае текущего года был Иран - более 14 млрд разведывательных фрагментов, затем Пакистан - 13,5 млрд. Третье место занимает Иордания, один из ближайших арабских союзников Америки - 12,7 млрд, четвертое - Египет - 7,6 млрд, пятое место занимает Индия с 6,3 млрд. файлов.