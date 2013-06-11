МВД хочет запретить участникам митингов скрывать лицо

В Министерстве внутренних дел (МВД) подготовили дополнения к законопроекту о мирных собраниях. В МВД предлагают запретить участникам уличных акций носить оружие, а также скрывать лица под масками и капюшонами, пишет издание Коммерсант-Украина. Министерство инициирует изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Дополнения не поддерживают ни правозащитники, ни представители профильного комитета Рады.

Замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк сообщил о подготовленных министерством изменениях в законопроект о мирных собраниях. Как известно, этот документ на прошлой неделе поддержал комитет Верховной рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Основные тезисы этой версии — обязательное уведомление органов власти о проведении митинга за 48 часов до его начала и присутствие на акции сотрудников милиции.

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Господин Ратушняк считает срок в 48 часов "оптимальным". "Если будут поданы две одинаковые заявки на проведение акций в одном месте от двух противоборствующих организаций, милиция должна иметь время на подготовку, местные власти — на то, чтобы обратиться в суд с просьбой запретить конфликтные мероприятия, а суд — на принятие решения",— сказал он.

Кроме того, в МВД хотят уточнить перечень предметов, которые запрещено иметь организаторам и участникам мирного собрания. Участникам митингов также предлагается запретить скрывать лицо масками, шарфами, повязками или капюшонами. "Когда народных депутатов закидали снежками, возникли сложности с расследованием, потому что у нарушителей были закрыты лица",— отметил заместитель министра. По словам Ратушняка, МВД инициирует разработку соответствующих изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, чтобы ответственность за нарушения порядка во время акций несли не только хулиганы, но и организаторы митингов.

Представители комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и правозащитники не поддержали инициативу МВД по поводу ответственности для организаторов и участников акций.

В общественных организациях также оказались не готовы к жесткому регламентированию уличных акций. "Это закручивание гаек по российскому сценарию. Аналогичные изменения в закон были внесены в РФ после беспорядков на Болотной площади. И наша власть тоже демонстрирует далеко не мирное отношение к участникам мирных собраний, рассматривая их как экстремистов. Выход один — собирать молодежь, выходить на улицы и не допустить принятие законопроекта",— заявил участник Всеукраинской инициативы "За мирный протест!" Михаил Лебедь.