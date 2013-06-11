Яценюк говорит, что без журналистов к Януковичу не пойдет

Об этом заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня после совещания по этому поводу у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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«Нам нечего скрывать от журналистов и общественности», - подчеркнул Яценюк.

«Если мы идем к Януковичу, то в следующий вторник он должен прийти в парламент и выступить с посланием. Оппозиция будет готова слушать Президента в парламенте, если он будет готов прийти и слушать оппозицию», - отметил он.

Яценюк отметил, что оппозиция настаивает на обсуждении с Президентом следующих вопросов: о финансово-экономическом коллапсе в Украине, неимоверной коррупции в государстве, подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, освобождении Юлии Тимошенко, прекращении политических преследований оппозиции, попытках приватизации украинской газотранспортной системы, избирательном законодательстве и деятельности ЦИК.

«Перечень вопросов мы сегодня передали Рыбаку», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Президент Янукович во время встречи с председателем ВР выразил готовность на этой неделе встретиться с лидерами парламентских фракций. По информации пресс-службы ВР, Янукович подчеркнул, что он готов внести изменения в свой рабочий график на текущую неделю.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил, что не пойдет на кулуарную и закрытую встречу Президента с фракциями парламента.