В России приняли закон о запрете гей-пропаганды

Караться законом будет в том числе распространение такой информации через СМИ, интернет и вирусную рекламу, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2012 года и принят в первом чтении 25 января.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Также нарушение может повлечь административное приостановление деятельности юрлиц на срок до 90 суток.

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Более жестким будет наказание за такую пропаганду с применением СМИ или интернета. Штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юрлиц - миллион рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

При необходимых 226 голосах за документ проголосовали 436 депутатов, один воздержался, голосовавших против не было.

Парламентарии отдельно установили ответственность для иностранных граждан и лиц без гражданства за все те же деяния. В этом случае, помимо аналогичного штрафа, как и для российских граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, предусматривается еще обязательное выдворение из РФ или арест до 15 суток с выдворением. Такие же виды санкций со штрафом в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей грозят, если правонарушение совершено через СМИ или интернет.

Как сообщает lenta.ru, по сравнению с первоначальным видом законопроекта из него пропал термин «гомосексуализм», который депутаты заменили на «нетрадиционные отношения».

Под пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений будет пониматься распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям. Как пояснила глава профильного комитета Госдумы Елена Мизулина, в последнем случае речь идет о вирусной рекламе в интернете, когда "выскакивают" подобные ролики или картинки.