S&P допускает возможность девальвации до 9 гривен за доллар

Об этом говорится в докладе Standard & Poor’s, переданном УНИАН.

«В нашем базовом сценарии мы используем допущение о снижении курса гривни к доллару США с 7,99 в 2012 г. до 9,00 в 2013 г. На наш взгляд, настойчивое стремление правительства не допустить изменений валютного курса на фоне ухудшения основных экономических показателей может привести к вынужденной девальвации гривни», - отмечается в докладе.

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При этом аналитики агентства убеждены, что предпринимаемые сегодня меры по укреплению курса нацвалюты могут быть полезны лишь в краткосрочной перспективе. «С нашей точки зрения, повторное введение Национальным банком Украины механизмов контроля за притоком капитала, а именно обязательной продажи 50% валютной выручки, ослабит давление на курс гривни лишь на некоторое время», - отмечают в Standard & Poor’s.

Кроме того, в агентстве прогнозируют снижение к концу года объема международных резервов Украины примерно до 20 млрд долл. против нынешних 24,541 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует девальвацию гривни на уровне 10-15% по итогам 2013 года. Прогноз отражает ожидания того, что украинские банки будут продолжать работать в сложных экономических условиях, в результате чего качество активов и прибыльность останется очень слабой.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле текущего года эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.