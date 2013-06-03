Украинцы все меньше доверяют доллару и евро (опрос)

А сбережения в гривне многие считают сегодня наиболее привлекательными.

Такие данные были получены по результатам регулярного опроса DW-Trend, который проводит украинское отделение Института изучения общественного мнения IFAK по заказу украинской редакции влиятельной международной вещательной корпорации Deutsche Welle.

Респондентам были предложены на выбор три валюты: украинская гривна, доллар США и евро. 38% участников опроса указали, что больше всего доверяют гривне. Со значительным отрывом – лишь 29% – второе место занял американский доллар и только 13% респондентов указали, что доверяют евровалюте.

Как отметили авторы исследования, за последний год уровень доверия украинцев к своей валюте увеличился практически в два раза. Во время опроса, проведенного годом ранее, в июле 2012 года, 40% респондентов заявили, что больше всего доверяют доллару и лишь 22% участников опроса назвали гривну валютой, которой они доверяют больше всех.

Напомним, что тогда на фоне избирательной кампании существенно усилились девальвационные ожидания, подогреваемые заявлениями политиков и псевдоэкспертов. Тем не менее, Национальному банку Украины, которым тогда руководил нынешний первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, удалось удержать стабильный курс гривны. Это привело к существенному снижению девальвационных ожиданий как среди финансистов, так и среди рядовых украинцев. По оценкам большинства финансовых экспертов, политическая и экономическая стабилизация, стабильный курс национальной валюты и привлекательные ставки по банковским депозитам в гривне существенно укрепляют доверие к ней.

Согласно результатам опроса DW-Trend, сегодня большинство украинцев (37%) предпочитают хранить свои сбережения в гривне. Сбережения в долларе и евро существенно уступают – 20% и 6% соответственно.

Справка. Опрос DW-Trend был проведен в мае текущего года по заказу украинской редакции влиятельной международной вещательной корпорации Deutsche Welle украинским отделением Института изучения общественного мнения IFAK. В ходе исследования, которое проходило в городах с населением более 50 тысяч жителей, были лично опрошены 1 000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.