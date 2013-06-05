Миндоходов: Половина миллиардеров Украины живет в Донецкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Доходы более 1 млн грн задекларировали 3 тыс. граждан, что на 1 тыс. человек больше, чем в прошлом году. При этом 4 гражданина задекларировали доходы в объеме более 1 млрд грн. Из них двое проживают в Донецкой области, 1 гражданин – в Тернопольской области и 1 – в Киеве», - сообщили в Миндоходов.

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Как сообщал УНИАН, объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил, по предварительным данным, 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (23%) больше объема доходов, задекларированных в прошлом году.