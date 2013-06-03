В Украине внедряют новые подходы в кредитовании предприятий

На сегодня подготовлены первые 65 проектов для подачи в банковские учреждения, из них два проекта уже были согласованы Государственным экспортно-импортным банком Украины.

Первый проект предусматривает создание мощностей для серийного производства широкозахватных посевных комплексов и дисковых борон на ПАО «Червона зирка» (г.Кировоград), что обеспечит сохранение 2200 рабочих мест. Второй проект - финансирование замены мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный на ЧАО «Донецксталь» (г.Донецк).

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Информация об условиях предоставления кредитов этим двум предприятиям является коммерческой тайной, и не подлежит разглашению. Однако следует обратить внимание, что кредиты предоставляются на общих основаниях, никаких «льгот» по кредитам предприятия не получают.

Как отмечает директор департамента стратегического развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников, единственным отличием является то, что эти кредиты предоставлены под государственные гарантии. Использование этого механизма поддержки позволило заемщикам получить кредиты на более длительный срок и по более низкой ставке.

«Государственная гарантия позволяет снизить ставку по кредиту за счет того, что банк может формировать значительно меньший объем резервов под такой кредит, так как для него гарантом выступает государство», - объясняет Евгений Олейников.

Он подчеркнул, что целью Государственной программы является не предоставление льгот, а создание условий для широкой модернизации предприятий, что позволит им производить конкурентоспособную продукцию.

«Цель нашей Программы не краткосрочный эффект, который можно получить за один-два месяца. Наша задача провести структурную перестройку экономики, модернизировать ее для того, чтобы она выпускала конкурентоспособную продукцию», - говорит Евгений Олейников.

По его словам, для проведения модернизации отечественных предприятий потребуется не менее 1,5-2 лет. Однако кроме времени предприятие должно иметь финансовый ресурс, которого всегда не хватает, а банковские кредиты все еще слишком дорогие. В данном случае эффективным является использование механизма привлечения средств под государственные гарантии.

«Мы не предоставляем предприятиям льготы и не компенсирует процентную ставку, в данном случае мы сводим две заинтересованные стороны - банк, который заинтересован в кредитовании, и предприятие, которое хочет развиваться, помогая решить проблему высокой кредитной ставки, не используя при этом средства Государственного бюджета», - отмечает Евгений Олейников.