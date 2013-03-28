В Кабмине обещают увеличить кредитование под госгарантии

Кроме того, Украина намерена защищать свой внутренний рынок и производителя от ущемления их интересов. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что государство готово предоставлять гарантии по кредитам. В частности, предприятия горно-металлургического комплекса могут рассчитывать на 10 млрд грн. Министр подчеркнул, что главная цель такой поддержки — сохранение рабочих мест.

«Какая разница, кто владеет горно-металлургическим комплексом? Там заняты около 300 тысяч человек и это без учета семей. Мы просто обязаны поддержать отрасль, где занято столько людей. Мы не раздаем безвозмездно эти деньги, но мы должны поддержать те отрасли, которые для нас важны и которые приносят огромное количество валютной выручки», - сказал Прасолов. Он уточнил, что кредиты будут выдавать банки, а правительство в скором времени готово принять первые решения о предоставлении гарантий.

Кроме того, министр отметил, что правительство в случае необходимости готово вводить меры для защиты внутреннего рынка.

«Мы внимательно отслеживаем что происходит на рынках тех или иных товаров или продуктов, которые некоторые страны пытаются защитить. В случае необходимости мы можем присоединиться к любой группе стран, которые заинтересованы в создании более благоприятных условий, прежде всего для своего национального производителя. Наши последние шаги, как вы видите, объясняются четкой позицией нашего правительства, нашего министерства, в том, что мы должны очень жестко и активно отстаивать интересы нашего производителя», - заявил министр.