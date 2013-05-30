МВД: 16 правоохранителей наказали за бездействие во время избиения журналистов

16 правоохранителей привлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие во время избиения журналистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя во время митинга оппозиции 18 мая. Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель начальника Следственного управления ГУ МВД Украины в г.Киеве Валерий Симон.

«По результатам проверки выдан соответствующий дисциплинарный приказ и приняты меры дисциплинарного реагирования относительно пятнадцати работников», - заявил Симон.

Также Валерий Симон отметил, что следствием установлены личности еще 10 «спортсменов», но их могут задержать при отсутствии доказательств. «Установлены и известные личности и с этими лицами проводились соответствующие процессуальные действия, часть людей из числа группы, которых журналисты называют спортсменами, известна, установлена », - отметил правоохранитель.

«В настоящее время правоохранительные органы все возможные меры проводят. Соответственно это подтверждается и привлечением к уголовной ответственности Титушко и задержанием его в процессуальном порядке, установление личности 11 человек включая Титушко, из числа лиц, которых называют спортсменами, есть соответствующие результаты», - отметил он.

Вместе с этим Валерий Симон добавил, что освобожденный под залог Вадим Титушко по требованию работников органов предварительного расследования является для проведения следственных действий.

«Это позиция суда и право суда. Суд дал оценку материалам уголовного производства и принял решение, которое, в принципе, в данной ситуации оправдано... Во всяком случае этот человек по требованию работников органов предварительного расследования является для проведения следственных действий»