Вадима Титушко отпускают под залог

Суд выпустил напавшего на журналистов в день политических митингов в центре Киева Вадима Титушко под залог.

Об этом из зала суда передает корреспондент LB.ua.

Сумма залога - чуть больше 22 тыс. гривен.

В зале суда обвиняемый заявил, что при себе у него таких денег нет. Поэтому Титушко доставят обратно в СИЗО, а под залог выпустят, когда он заплатит указанную сумму.

Издание отмечает, что в суде сложилась странная ситуация с пропуском журналистов в зал заседаний. Вначале охранник не пропускал представителей СМИ с фото- и видеотехникой. Позже спустился пресс-секретарь и пригласил журналистов в зал заседаний. Но охранник отказался пропускать фотографов и операторов, сославшись на то, что за ними должен спуститься секретарь.

К журналистам повторно вышел представитель прокуратуры и подтвердил, что журналисты с техникой могут пройти в зал. Но охранник продолжил стоять на своем и не пропустил фотографа и оператора до прихода секретаря. Секретарь не пришел.

Причина такого поведения сотрудника охраны не ясна.

Как известно, Вадим Титушко был задержан 21 мая по делу о нападении в центре Киева на журналиста 5 канала Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя. В отношении него открыто уголовное производство по статье 171 УК (препятствование журналисткой деятельности). Сам Титушко заявил, что журналистку не бил, а она упала сама. И на будущее посоветовал заняться самообороной.