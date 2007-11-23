Кабмин отменил постановление о маркировке генно-модифицированных продуктов

Кабинет министров Украины постановлением № 1330 от 21 ноября 2007 года поручил Государственному комитету по вопросам технической регуляции и потребительской политики, Министерству здравоохранения, Министерству аграрной политики, Министерству образования и науки и Министерству охраны окружающей природной среды подготовить в пределах своих полномочий и подать в правительство до 25 декабря 2007 года предложения по разработке законопроектов, регулирующих процедуры маркировки сельскохозяйственных товаров, произведенных с применением генетически модифицированных организмов.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно решению правительства, предложения должны разрабатываться с учетом современных методов и принципов оценки рисков, которые определены в соответствующих соглашениях Всемирной торговой организации, документах Комиссии по Кодексу Алиментариус, а также в Международной конвенции о защите растений с учетом общественного мнения и международной практики.

В то же время Кабмин отменил постановление № 985 от 1 августа 2007 года, согласно которому с 1 ноября в Украине вводилась маркировка продуктов питания с содержанием 0,9% генетически модифицированных компонентов.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО, в частности, законы «О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве продовольственных продуктов» и «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов». Президент эти законы подписал.

1 августа Кабмин принял постановление (№985), которым ввел маркировку продуктов питания с содержанием генетически модифицированных составляющих.

Нормы Всемирной торговой организации не требуют маркировки продуктов с содержанием генетически модифицированных компонентов, но некоторые страны настаивают на маркировке, другие – выступают противниками этого, поскольку пока нет научных доказательств влияния таких продуктов на здоровье человека.