Украина переходит с газа на уголь, а из угля будет делать газ

Об этом заявил Президент Украины в ходе совещания с представителями власти и производственного актива Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «в этом году мы начнем строительство четырех заводов по производству синтетического газа из угля, и будем увеличивать добычу угля. За последние три года объемы его добычи были увеличены на 15 млн тонн и мы будем увеличивать добычу дальше».

Как сказал Янукович, строительство завода про производству синтетического газа - одно из направлений повышения уровня энергобезопасности Украины и возможностей экономии энергоносителей, к которым государство вынуждено прибегать в связи с ценой на газ, определенной для Украины в 2009 году.

Янукович также отметил, что сейчас с целью экономии газа, цена на который существенно выше, чем в Европе, Украина системно внедряет технологии энергосбережения. В частности, на сегодняшний день страна полностью отказалась от использования газа для производства электроэнергии и осуществляет модернизацию в металлургической отрасли, в частности, заменяет печи, работавшие на газе, на печи, работающие на пылеугольной смеси.

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Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины заявлял, что нет необходимости наращивать объемы добычи угля, пока не будут построены заводы по его переработке в синтетический газ.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.