Янукович рассказал о планах по добыче собственного газа

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с кандидатами на должности глав районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы начали сокращать потребление газа, замещать его другими энергоносителями и повысили добычу собственного газа. Это единственный путь, и мы по этому пути пошли», - отметил В.Янукович.

«Почему мы это делаем? Потому что мы защищаем себя, мы защищаем свою экономику», - подчеркнул он.

По словам В.Януковича, цена, по которой Украина сегодня покупает газ, «слишком высока». «Мы имеем самую большую цену в мире на газ. Если мы будем эту цену вкладывать в себестоимость нашей продукции, наши предприятия будут неконкурентоспособными. Наша продукция, которую мы экспортируем, не будет находить рынков сбыта», - отметил Президент.

Кроме этого, по словам главы государства, в настоящее время в Украине реализуется ряд проектов по замещению газа углем отечественной добычи. «Мы начали заниматься замещением газа углем и угольной смесью. Мы убрали газ из энергетики. Мы почти убрали газ из металлургической отрасли. В этом году начнем строительство производства синтетического газа из угля», - отметил Президент. Он добавил, что в связи с этим уровень добычи угля в Украине значительно повышен.