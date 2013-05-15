Глава Комитета: закон о секс-меньшинствах все равно придется принять

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, народный депутат от “УДАРа” Валерий Пацкан в комментарии журналистам.

“Настоящий документ входит в пакет евроинтеграционных законопроектов. В нем не прописана ни одна норма, ни одна ссылка, которые бы указывали на то, что мы будем популяризовать сексуальные меньшинства, что мы предоставляем им какой-то статус, который будет им разрешать узаконивать браки или что-то подобное. Лишь в Кодексе законов о труде будет четко указано не дискриминировать эту категорию населения”, - подчеркнул Пацкан.

Депутат сказал, что законопроект снят с рассмотрения, но в ближайшее время его все равно придется рассматривать и принимать решение.

В то же время Пацкан заявил, что депутаты готовы принять конструктивные замечания от представителей духовенства или других граждан, у которых документ вызывает обеспокоенность.

“Я предлагаю учесть мнение протестующих и представителей церкви. И если у них есть конкретные замечания - внести их в этот законопроект как поправку с голоса. На Комитете по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений мы данный закон изучили. Если бы там были какие-то замечания – мы бы его не проголосовали. Я лично считаю, что наше общество сегодня еще не готово к такой норме, как предоставление статуса сексуальным меньшинствам и в законопроекте об этом речь не идет”, - подчеркнул депутат.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине. Также сегодня около 100 человек пикетировали парламент с требованием не принимать законопроект о противодействии дискриминации.

Против принятия закона выступали некоторые общественные организации и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.