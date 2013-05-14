Верховная Рада не дала определение "сексуальной ориентации"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил на заседании парламента.

Он отметил, что необходимо еще поработать над данными законопроектами и поэтому их рассмотрение переносится.

Сегодня на рассмотрение депутатов выносились два законопроекта по этой тематике, один из которых - правительственный.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 100 человек пикетировали парламент с требованием не принимать законопроект о противодействии дискриминации.

Справка: В ВР зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине.

№ 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.

№ 2342-1 подали в парламент народные депутаты Игорь Мирошниченко и Александр Мирный (оба от ВО «Свобода»).

Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

Авторы проекта закона № 2342-1 отмечают, что он является альтернативным правительственному.

В феврале этого года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что закон о противодействии дискриминации станет частью реформ в рамках выполнения первой фазы Плана по либерализации визового режима с ЕС.