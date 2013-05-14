Верховная Рада не дала определение "сексуальной ориентации"
Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил на заседании парламента.
Он отметил, что необходимо еще поработать над данными законопроектами и поэтому их рассмотрение переносится.
Сегодня на рассмотрение депутатов выносились два законопроекта по этой тематике, один из которых - правительственный.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 100 человек пикетировали парламент с требованием не принимать законопроект о противодействии дискриминации.
Справка: В ВР зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине.
№ 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.
№ 2342-1 подали в парламент народные депутаты Игорь Мирошниченко и Александр Мирный (оба от ВО «Свобода»).
Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.
Авторы проекта закона № 2342-1 отмечают, что он является альтернативным правительственному.
В феврале этого года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что закон о противодействии дискриминации станет частью реформ в рамках выполнения первой фазы Плана по либерализации визового режима с ЕС.