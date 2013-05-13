Крым на майские праздники принял 180 тысяч туристов

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

Всего с начала нынешнего года количество отдыхающих в Крыму составило 483,6 тыс. человек.

"Показатель на 23,8% превышает аналогичный период 2012-го", - уточнили в Минкурортов.

Традиционно популярностью на маевку пользовались Ялта, Евпатория и Алушта.

Как сообщал УНИАН, в апреле председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев прогнозировал, что туристический поток в Крым увеличится на майские праздники на 25% - до 150 тыс. человек.