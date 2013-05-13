Крым на майские праздники принял 180 тысяч туристов
20:57, 13 мая 2013Общество
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Крым в период майских праздников, с 28 апреля по 12 мая, принял 176,4 тыс. туристов - это на 29,5% больше, чем за такой же период прошлого года.
Традиционно популярностью на майские праздники пользовались Ялта, Евпатория и Алушта
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.
Всего с начала нынешнего года количество отдыхающих в Крыму составило 483,6 тыс. человек.
"Показатель на 23,8% превышает аналогичный период 2012-го", - уточнили в Минкурортов.
Традиционно популярностью на маевку пользовались Ялта, Евпатория и Алушта.
Как сообщал УНИАН, в апреле председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев прогнозировал, что туристический поток в Крым увеличится на майские праздники на 25% - до 150 тыс. человек.
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