Самолет с 70 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Симферополе

На борту находилось 70 пассажиров.

Об этом изданию "Тиждень" сообщила пресс-секретарь Республиканского комитета АРК по транспорту и связи Зера Эмирсуин.

"Сигнал тревоги был получен наземными службами в субботу в 10:22, посадку самолет совершил в 10:42. У самолета отказ двигателя, очень серьезная техническая неисправность", - сообщила она.

Пассажиры находятся в здании аэровокзала, если не удастся справиться с поломкой - за ними прилетит другой самолет.