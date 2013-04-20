Самолет с 70 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Симферополе
13:12, 20 апреля 2013Общество
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Самолет рейсом из Киева в Амман в субботу утром совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.
На борту находилось 70 пассажиров.
Об этом изданию "Тиждень" сообщила пресс-секретарь Республиканского комитета АРК по транспорту и связи Зера Эмирсуин.
"Сигнал тревоги был получен наземными службами в субботу в 10:22, посадку самолет совершил в 10:42. У самолета отказ двигателя, очень серьезная техническая неисправность", - сообщила она.
Пассажиры находятся в здании аэровокзала, если не удастся справиться с поломкой - за ними прилетит другой самолет.
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