Самолет с 70 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Симферополе

13:12, 20 апреля 2013
Общество
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Самолет рейсом из Киева в Амман в субботу утром совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.

 На борту находилось 70 пассажиров.

Об этом изданию "Тиждень" сообщила пресс-секретарь Республиканского комитета АРК по транспорту и связи Зера Эмирсуин.

"Сигнал тревоги был получен наземными службами в субботу в 10:22, посадку самолет совершил в 10:42. У самолета отказ двигателя, очень серьезная техническая неисправность", - сообщила она.

Пассажиры находятся в здании аэровокзала, если не удастся справиться с поломкой -  за ними прилетит другой самолет.

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