В Межигорье задержали съемочную группу ТВі

19:56, 19 апреля 2013
Общество
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В Межигорье задержали съемочную группу ТВі, сообщает официальный сайт телекомпании.

Трех журналистов ТВі держат в Вышгородском райотделе милиции

Отмечается, что трех журналистов ТВі держат в Вышгородском райотделе милиции.

О задержании съемочной группы ТВі, которая готовила сюжет о резиденции Президента Украины Виктора Януковича в Межигорье, сообщила по телефону журналист Татьяна Шустрова.

Она смогла сделать лишь один звонок. В настоящий момент редакция ТВі не имеет связи со своими журналистами.

Сообщается, что задержаны три человека – кроме Татьяны Шустровой, это режиссер Виктор Борец и оператор Антон Квитень.

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