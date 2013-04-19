В Межигорье задержали съемочную группу ТВі

Отмечается, что трех журналистов ТВі держат в Вышгородском райотделе милиции.

О задержании съемочной группы ТВі, которая готовила сюжет о резиденции Президента Украины Виктора Януковича в Межигорье, сообщила по телефону журналист Татьяна Шустрова.

Она смогла сделать лишь один звонок. В настоящий момент редакция ТВі не имеет связи со своими журналистами.

Сообщается, что задержаны три человека – кроме Татьяны Шустровой, это режиссер Виктор Борец и оператор Антон Квитень.