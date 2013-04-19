Завтра в Украине до +24°

Завтра, 20 апреля, на территории Украины сохранится теплая и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь днем в западных и северных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный (ночью в западных и северных областях юго-западный), 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью будет 6-11° тепла; днем 19-24°, в Крыму на побережье морей и на крайнем юге страны 12-17°; в горных районах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков, лишь вечером местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 19-24°; в Киеве ночью около 10° тепла, днем 21-23°.